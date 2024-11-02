«Катастрофа»: в ВСУ ответили, чем грозит прорыв ВС РФ у Дзержинска

Бойцы ВСУ заявили, что если войска России прорвутся у Дзержинска (Торецка), то это может иметь «катастрофические последствия» для всей обороны Украины. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT), поговорившей с украинскими солдатами.

«Если я сейчас потеряю эти позиции, все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и логистики, потому что все дороги остались за мной», — цитирует NYT слова командира батальона 28-й мехбригады с позывным «Несквик».

В материале добавляется, что российские военные штурмуют вражеские позиции на этом участке примерно два раза в неделю.

По данным издания, при поражении у Дзержинска ВС РФ смогут заблокировать линию снабжения ВСУ, которая соединяет украинские силы на большей части фронта. При таком раскладе военнослужащие ВСУ будут отрезаны от критически важных лекарств и боеприпасов.

Между тем журнал Newsweek также сообщил, что Украине грозят серьезные проблемы из-за наступления ВС РФ в Донбассе.

