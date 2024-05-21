Картаполов подтвердил арест генерал-майора Попова

сегодня в 17:42

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Гурулев, которые раньше командовали 58-ой армией, подтвердили арест генерал-майора Ивана Попова. Они отказались давать подробные комментарии, никак не оценивая действия правоохранительных органов, сообщает SHOT .

Попова направили в СИЗО № 2 «Лефортово», где он будет находиться 2 месяца. На данный момент мужчину поместили в зону карантина.

Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил, что Попов ни в чем не виноват, а обвинения ему не были предъявлены.

Ранее стало известно, что бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве.