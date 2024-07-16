Карманник похищал вещи, предлагая чистку одежды на улице в Москве

55-летний карманник, ранее неоднократно судимый, предлагал прохожим в столице очистить одежду, а сам крал их вещи, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В Москве мужчина подходил к прохожим и сообщал им, что их одежда якобы испачкалась. Злоумышленник любезно предлагал людям помощь: помогал очищать несуществующие загрязнения, а сам в этот момент вытаскивал из кармана потерпевших ценные вещи.

В основном он подходил к пожилым людям. У одного пенсионера мужчина украл мобильник, а у другого — кошелек. Общий ущерб правоохранители оценили в 12 тыс. рублей.

Карманнику предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем). Он признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направили в суд.