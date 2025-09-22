«Капец огромный!»: низколетящий грузовой самолет напугал жителей Новой Москвы

сегодня в 21:35

Самолет пролетел над крышами многоэтажек в Новой Москве из-за атаки БПЛА

Жителей Новой Москвы напугал грузовой самолет, который необычно низко пролетел над жилыми домами, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» .

Инцидент произошел в понедельник вечером на фоне атаки дронов на столицу.

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно пролетает над жилым микрорайоном на минимальной высоте в сторону аэропорта Внуково. Происходящее сопровождалось громким гулом авиационных двигателей. Жители испугались, когда увидели гигантский самолет над домами.

Предположительно, причиной малой высоты самолета могла стать атака украинских беспилотников на Московский регион.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник вечером средства ПВО перехватили 7 украинских беспилотников, атаковавших столицу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.