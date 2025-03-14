«Камер не боятся»: неизвестные по ночам терроризируют жителей ЖК в Тюмени

Неизвестные мужчины уже неделю терроризируют жильцов тюменского жилого комплекса «Ария». Местные жители уверены, что это наркокурьеры, сообщает 72.ru .

Напуганная девушка рассказала, что неизвестные неоднократно пытались проникнуть в многоэтажку на улице Тимофея Кармацкого, 11. Целыми днями они звонят по всем квартирам и выбивают дверь, если никто не открывает.

По словам местной жительницы, на одном из этажей мужчины разобрали плафон и батарею. При этом они совсем не боятся камер видеонаблюдения. Также неизвестные ходят по этажам и дергают за ручки входных дверей в квартиры.

«Сосед установил свою личную камеру. На ней видно, как человек роется, что-то закладывает в вентиляцию в стене», — отметила жительница.

Девушка предположила, что вламывающиеся в дом мужчины могут быть наркокурьерами. Всю собранную информацию она передала правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что мошенники в костюмах животных терроризируют жителей и гостей Кузбасса. Правоохранительные органы задержали подозреваемых.