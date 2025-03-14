«Камер не боятся»: неизвестные по ночам терроризируют жителей ЖК в Тюмени

Жители дома в Тюмени жалуются на наркокурьеров, пытающихся сделать «закладки»
Происшествия

Неизвестные мужчины уже неделю терроризируют жильцов тюменского жилого комплекса «Ария». Местные жители уверены, что это наркокурьеры, сообщает 72.ru.

Напуганная девушка рассказала, что неизвестные неоднократно пытались проникнуть в многоэтажку на улице Тимофея Кармацкого, 11. Целыми днями они звонят по всем квартирам и выбивают дверь, если никто не открывает.

По словам местной жительницы, на одном из этажей мужчины разобрали плафон и батарею. При этом они совсем не боятся камер видеонаблюдения. Также неизвестные ходят по этажам и дергают за ручки входных дверей в квартиры.

«Сосед установил свою личную камеру. На ней видно, как человек роется, что-то закладывает в вентиляцию в стене», — отметила жительница.

Девушка предположила, что вламывающиеся в дом мужчины могут быть наркокурьерами. Всю собранную информацию она передала правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что мошенники в костюмах животных терроризируют жителей и гостей Кузбасса. Правоохранительные органы задержали подозреваемых.