Мошенники в костюмах животных терроризируют жителей и гостей Кузбасса

«Конь» и «жираф» будут оштрафованы за вымогательство денег у прохожих в Кузбассе

Правоохранительные органы нашли мошенников, переодетых в костюмы животных, которые вымогали деньги за фото у прохожих на улицах Новокузнецка, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Во время мониторинга СМИ и Интернета сотрудники полиции наткнулись на публикации, в которых жители Кузбасса рассказывали о людях в костюмах животных, которые максимально навязчиво и настойчиво предлагали прохожим сделать с ними фото — якобы в рамках рекламной кампании циркового шоу.

Пользователи писали, что после фотографирования аниматоры требовали оплату за услугу в размере от 500 до 1000 рублей, а при отказе реагировали нецензурной бранью.

Полицейские начали проверку и установили личности граждан, одетых в костюмы коня и жирафа. В ходе проверки выяснилось, что аниматоры, оказавшиеся сотрудниками московской компании, занимающейся, среди прочего, фотографией, не имеют совершенно никакого отношения к деятельности новокузнецкого цирка.

Их услуги оказывались без использования контрольно-кассовой техники, что нарушает закон, согласно ст. 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо применение в установленных федеральными законами случая контрольно-кассовой техники», и влечет за собой административный штраф, уточняется в сообщении.

Собранные материалы были направлены в ФНС для принятия решения.