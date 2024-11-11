Каменка-Днепровская подверглась массированному налету дронов ВСУ

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Рогов заявил о массированной атаке дронов-камикадзе ВСУ на Каменку-Днепровскую

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что дроны-камикадзе ВСУ устроили массированный налет на город Каменка-Днепровская Запорожской области. По его словам, беспилотники пытаются атаковать автовокзал, вышки сотовой связи и газораспределительный узел.

Сведения о пострадавших уточняются. По словам Рогова, информации о причиненных атакой дронов разрушениях пока так же неизвестна.

8 ноября Рогов заявлял, что после удара ВСУ в некоторых районах Энергодара пропало электричество. По словам российского госслужащего, войска Украины специально атакуют электроподстанции города.

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские дроны атаковали территорию рядом с Запорожской АЭС.