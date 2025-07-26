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Камбоджа эвакуировала 36 тыс человек из-за боев с Таиландом

На фоне новых боев с Таиландом власти Камбоджи эвакуировали с приграничной и опасной территории порядка 36 тыс. человек. В результате утреннего обстрела 26 июля погибли 13 человек, в том числе 8 мирных жителей, сообщает РБК .

На фоне обострившегося конфликта власти Камбоджи эвакуировали почти 36 тыс. мирных жителей из районов повышенного риска в Пра Вихеар, Оддар Меанчей и Пурсат.

«Таиланд развернул дополнительные войска вдоль границы для нападения на Камбоджу без каких-либо признаков принятия мер по смягчению последствий конфликта», — заявила представитель военного ведомства Камбоджи Мали Сочеата.

По словам Сочеата, утром 26 июля погибли 5 военных и 8 мирных жителей. При этом еще 21 военный получил травмы различной степени тяжести, а среди гражданских лиц травмированы по меньшей мере 50 человек.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, как конфликт между Таиландом и Камбоджи может отразиться на россиянах и какую информацию им стоит учитывать при планировании отпуска.