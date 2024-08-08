«КамАЗ» сбил насмерть 87-летнего пенсионера в подмосковном Дмитрове

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В подмосковном городе Дмитров 7 августа произошло ДТП, которое привело к смерти пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина 1937 года рождения перебегал автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Космонавтов. В этот момент водитель «КамАЗа» наехал на 87-летнего пенсионера.

Жертву отвезли в больницу с телесными повреждениями. Там пенсионер умер.

Полицейские возбудили уголовное дело по 3 части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся из-за ДТП в подмосковном Ступине. Автомобиль Honda совершил попутное столкновение с ним.