Калужскую школьницу навестила полиция за видео с уничтожением БПЛА

В Калуге могут наказать родителей школьницы, выложившей видео с ликвидацией БПЛА

За размещенный в Сети видеоролик с кадрами уничтожения украинского БПЛА впервые в РФ наказали школьницу из Калужской области. Ее родителей хотят оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, сообщает Mash .

В начале октября 14-летняя девочка из Кирова дала информацию про сбитие дрона местному паблику, она скинула кружок в комментарии.

После этого силовики быстро нашли девочку и ее родителей. С семьей провели беседу, в которой приняли участие сотрудники ПДН. Затем на родителей оформили протокол за неисполнение обязанностей. Вопрос о штрафе будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.

Киров находится рядом с военным аэродромом Шайковка, на котором базируется стратегическая авиация страны. Поэтому раскрытие сведений о ПВО особенно отслеживают в городе.

Ранее появилось видео последствий уничтожения дрона в Раменском округе.

