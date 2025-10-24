Калужскую школьницу навестила полиция за видео с уничтожением БПЛА
Фото - © Медиасток.рф
За размещенный в Сети видеоролик с кадрами уничтожения украинского БПЛА впервые в РФ наказали школьницу из Калужской области. Ее родителей хотят оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, сообщает Mash.
В начале октября 14-летняя девочка из Кирова дала информацию про сбитие дрона местному паблику, она скинула кружок в комментарии.
После этого силовики быстро нашли девочку и ее родителей. С семьей провели беседу, в которой приняли участие сотрудники ПДН. Затем на родителей оформили протокол за неисполнение обязанностей. Вопрос о штрафе будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.
Киров находится рядом с военным аэродромом Шайковка, на котором базируется стратегическая авиация страны. Поэтому раскрытие сведений о ПВО особенно отслеживают в городе.
Ранее появилось видео последствий уничтожения дрона в Раменском округе.
