Калечившего людей лже-целителя арестовали в Алтайском крае

Ихтиерали Одилов называл себя «доктором восточной медицины» и «врачевал» в Алтайском крае. На самом деле мужчина калечил людей, за что и был арестован прямо в аэропорту Барнаула, сообщает «112» .

Одилов воспитывал таких же специалистов с помощью авторской методики по контурной пластике. Свои «центры» здоровья он открывал по всей стране и заманивал туда людей с помощью рекламы. Он обещал вылечить все болезни и провести диагностику «по глазам».

Местной жительнице Одилов провел процедуру иглоукалывания, после чего у нее открылись множественные инфицированные раны по всей спине. Женщина обратилась к настоящим врачам, а затем в полицию.

Оказалось, что у Одилова нет медицинских дипломов, а только документ «народного целителя». Мужчина несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату штрафов. 22 ноября его задержали и отправили под домашний арест.

Ранее жители столицы пожаловались на «ученицу Вольфа Мессинга» Ольгу Мигунову, которая пообещала исцелить их практически от всех болезней. Они заплатили за дорогостоящий сеанс лечебного гипноза, но ожидаемый результат так и не получили.

