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В городе Стаханов Луганской Народной Республики несовершеннолетний травмировался, когда взял в руки заминированную детскую игрушку-уточку. О происшествии рассказала пресс-служба правительства ЛНР, сообщает ТАСС .

По данным властей республики, состояние раненого подростка оценивается как средней степени тяжести. Прочих подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее в России возбудили уголовное дело против украинского генерал-майора Дмитрия Красильникова. Его обвиняют в преступлениях против мирных жителей Курской области.

По данным Следкома, под предводительством Красильникова ВСУ вторглись под Курск 6 августа 2024 года. Украинский военачальник заочно арестован и объявлен в розыск в России.