Кадыров раскрыл способ, как ВС РФ взяли в плен украинских бойцов

Российские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ с помощью рации одного из них, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Их в Курской области поймала группа «Каштана», которая входит в СпН «Ахмат». Российские солдаты заманили противников в ловушку с помощью рации их сослуживца, который ранее погиб в бою.

В смартфоне одного из взятых плен обнаружили запись, на которой солдат ВСУ говорил, что приехал в Курскую область «убивать русню». Однако, попав в руки к российским бойцам, задержанные поняли, что участвовать в боевых действиях против РФ нет смысла.

Ранее Кадыров сообщил, что «Ахмат» уничтожил украинскую колонну в Курской области. В ней участвовала техника стран НАТО.