Кадыров раскрыл способ, как ВС РФ взяли в плен украинских бойцов
Кадыров: ВС РФ пленили солдат ВСУ с помощью рации их мертвого сослуживца
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Российские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ с помощью рации одного из них, написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Их в Курской области поймала группа «Каштана», которая входит в СпН «Ахмат». Российские солдаты заманили противников в ловушку с помощью рации их сослуживца, который ранее погиб в бою.
В смартфоне одного из взятых плен обнаружили запись, на которой солдат ВСУ говорил, что приехал в Курскую область «убивать русню». Однако, попав в руки к российским бойцам, задержанные поняли, что участвовать в боевых действиях против РФ нет смысла.
Ранее Кадыров сообщил, что «Ахмат» уничтожил украинскую колонну в Курской области. В ней участвовала техника стран НАТО.