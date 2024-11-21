Кадыров показал, как был уничтожен склад боеприпасов ВСУ под Суджей

Момент уничтожения одного из зданий в Судже, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) складировали свои боеприпасы, попал на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, склад с боеприпасами ВСУ уничтожила группа «Аила» спецназа «Ахмат», которым руководит герой России Апти Алаудинов. Ликвидация вражеского объекта снята с двух ракурсов: с дрона, который непосредственно произвел взрыв, и с летательного аппарата, который поймал этот момент со стороны.

«После попадания произошла мгновенная детонация, которая уже доделала начатое нашими бойцами дело. Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть украинского вооружения», — написал Кадыров.

Ранее в Сети появилось видео сброса авиабомбы ФАБ-3000 на скопления ВСУ в Курской области. Мощная взрывная волна сильно побеспокоила представителей киевского режима в российском регионе.