Эпичное видео: сброс авиабомбы ФАБ-3000 под Суджей попал на видео

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Появились кадры сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на ВСУ в Курской области

В Сети появились кадры применения трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000 против украинских военных в Суджанском районе Курской области. Кадры публикует Telegram-канале «Два майора» .

Ресурс утверждает, что бомбу сбросили на украинские силы вторжения в районе села Черкасское Поречное.

«Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — пишет канал.

В Ростехе заявляли, что заряд взрывчатого вещества ФАБ-3000 — примерно полторы тонны. Взрыв этой авиабомбы способен покрыть площадь в 11 футбольных полей. Ударная волна одной ФАБ-3000 может уничтожить взводный опорный пункт ВСУ.

В марте стало известно, что ФАБ-3000 начали массово производить в России.