«Кадыров никак не повлияет»: адвокат о нашумевшем деле 14-летнего чеченца

Адвокат Калинов: если нарушений в деле не выявят, то Кадыров на него не повлияет

Адвокат Максим Калинов считает, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова об уголовном преследовании 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева за драку могут вызвать проверки этого дела. Однако если проверочные мероприятия не выявят нарушений в расследовании, то Кадыров на положение юного фигуранта не повлияет, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам юриста, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин может поставить расследование дела подростка из Чечни на личный контроль, и дело начнут проверять. Вместе с тем Калинов полагает, что «просто так 14-летнего подростка под домашний арест однозначно не отправили бы», поэтому для соответствующей санкции имелись серьезные причины.

«Если проверку проведут и ничего не выявят, то Кадыров на положение подростка никак не повлияет. Закон одинаков для всех», — считает адвокат.

Речь идет о деле против 14-летнего чеченца Муслима (Романа) Мурдиева, которого задержали после массовой драки на Ходынском поле в Москве. Юноше инкриминируют нарушение общественного порядка с применением насилия.

Дело против чеченского подростка прокомментировал Рамзан Кадыров, который заявил, что глава СК Александр Бастрыкин и руководитель МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». Глава республики также утверждал, что «лично со всеми разговаривал», поэтому несовершеннолетнего Мурдиева «не посадят».

В Кремле отказались комментировать критику Кадырова в адрес глав Следкома и МВД.