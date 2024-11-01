Качки избили битами российского депутата

Зампредседателя думы Ангарского городского округа Александра Куранова избили битами у его подъезда. По словам парламентария, он не смог разглядеть лиц нападавших, но запомнил, что это были двое крепких мужчин, сообщает РЕН ТВ .

Куранов подходил к подъезду и говорил по телефону, когда на него напали со спины. Депутату нанесли несколько ударов битами по голове, после чего он упал на землю, а его продолжили колотить.

Нападавших остановили прохожие. Сам народный избранник считает, что его избили из-за депутатской деятельности. По мнению Куранова, нападение носит заказной характер.

Зампред гордумы добавил, что подобное происходит с ним уже не в первый раз. После избиения он обратился в полицию.

Сейчас депутат, по его словам, чувствует себя нормально.