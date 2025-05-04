К месту пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направили автобусы

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направили два автобуса для обогрева эвакуированных жителей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы ограничено.

Серьезный пожар на юго-западе Москвы произошел вечером в воскресенье.

По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека.

Пожар произошел из-за взрыва бытового газа.

. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. Спасатели эвакуируют людей и устанавливают источник возгорания.