К греческим Афинам со скоростью 90 км в час движется неконтролируемый пожар

сегодня в 08:04

РИА Новости: крупный пожар в Греции движется со скоростью 90 км в час к Афинам

В столичном регионе Греции Аттика бушует крупный пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарные службы страны.

Огонь начал распространяться днем в воскресенье. Местные спасатели до сих пор не могут взять его под контроль и остановить.

Крупный пожар распространяется со стремительной скоростью — до 90 километров в час. Главные причины — сильный ветер и жаркая погода.

В Аттике уже эвакуировали людей из семи поселений. Также сообщается, что огонь идет в сторону столицы Греции — Афин.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске произошел пожар на складе с кислородными баллонами. Его тушили 40 человек.