Юрист посоветовал не доверять «друзьям» в пабликах об успешном росте
Мошенники придумали схему обмана в группах об инвестияцих
Мошенники придумали схему обмана в группах соцсетей, посвященных обучению инвестициям, пишет РИА Новости.
Мошенники вступают в группы по творческому или финансовому росту и знакомятся там с потенциальными жертвами, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
После налаживания позитивных отношений с участникам пабликов им сообщают о возможности быстро заработать через якобы инсайдерскую информацию.
«Многие настолько доверяют новым „друзьям“ и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги», — сказал Соловьев.
Обманутые люди предпочитают не обращаться к правоохранителям из-за отсутствия состава преступления, предупредил эксперт.