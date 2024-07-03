Юрист посоветовал не доверять «друзьям» в пабликах об успешном росте

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Мошенники придумали схему обмана в группах об инвестияцих

Мошенники вступают в группы по творческому или финансовому росту и знакомятся там с потенциальными жертвами, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

После налаживания позитивных отношений с участникам пабликов им сообщают о возможности быстро заработать через якобы инсайдерскую информацию.

«Многие настолько доверяют новым „друзьям“ и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги», — сказал Соловьев.

Обманутые люди предпочитают не обращаться к правоохранителям из-за отсутствия состава преступления, предупредил эксперт.