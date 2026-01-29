Юрист пояснил, поможет ли Международный суд избитым в Египте россиянам

Обращение в Международный уголовный суд (МУС) по факту избиения россиян, произошедшего в Египте, не принесет результатов, так как юрисдикция этой инстанции на египетскую территорию в данном случае не распространяется. Заявление о передаче дела в МУС является ошибочным или представляет собой исключительно успокоительное обещание, не имеющее под собой реальной юридической основы, заявил основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», юрист Илья Русяев. Об этом пишет NEWS.ru .

Перспектива направления дела об избиении россиян в Египте в Международный уголовный суд, скорее всего, является неверным шагом или просто попыткой успокоить общественность, а не действующим юридическим механизмом. МУС уполномочен рассматривать исключительно дела о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и актах агрессии.

По словам Русяева, МУС не занимается рассмотрением бытовых конфликтов или драк между туристами. Хотя Египет и подписал Римский статут, он так и не ратифицировал его, что означает отсутствие статуса государства-участника, и, следовательно, обычная юрисдикция МУС не распространяется на его территорию без особых оснований.

Юрист подчеркнул, что расследование данного инцидента должно проводиться исключительно египетскими правоохранительными органами и судами. Русяев отметил, что согласно египетскому законодательству, за подобные деяния, повлекшие за собой потерю трудоспособности на срок более 20 дней, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. При этом главной проблемой в данном деле является отъезд подозреваемых из страны.

Ранее сообщалось, что британские туристы избили многодетную семью из Москвы в египетском 5-звездочном отеле. Россияне обратились за помощью в местную полицию.

