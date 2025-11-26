Юная скамерша разводила пользователей на крипту и подарки в Telegram

сегодня в 17:49

19-летняя Елена Б. придумала, как обогатиться с помощью интернет-пользователей. Под ником Ионита девушка разводила людей на криптовалюту и подарки в Telegram. Ее цифровая коллекция насчитывает 5,8 млн рублей, сообщает Baza .

В таком «формате» скамерша успела проработать пять месяцев. Она находила пользователей, которые увлекались виртуальными подарками, переписывалась с ними, узнавала личные данные.

Затем информация передавалась сообщниками, а те начинали сталкерить жертв. Они сыпали угрозами, устраивали слежку, поджоги. В итоге люди отдавали девушке подарки и даже криптовалюту.

Деятельность находчивой Иониты прикрыли правоохранительные органы. Мошенницу арестовали. Ей грозит 15 лет тюрьмы по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

Ранее в Советском районе Нижнего Новгорода сотрудники правоохранительных органов задержали интим-мошенницу, жертвой которой стал 23-летний житель города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.