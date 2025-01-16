Юная нимфетка из Химок съездила к мужчине и обвинила его в похищении

15-летняя школьница из Химок обвинила мужчину в похищении и разврате. Вскоре выяснилось, что она могла добровольно поехать с ним в другой город, сообщает «МК: срочные новости» .

Девушка пропала утром во вторник. Ее мать обзвонила все больницы и морги, а спустя сутки дочь вернулась домой.

Школьница рассказала, что ее якобы похитил незнакомый мужчина прямо у подъезда, силой затащил в такси и отвез в квартиру в Балашихе, где удерживал под угрозами и склонял к разврату.

Полицейские изучили данные с камер видеонаблюдения. На них видно, что девушка добровольно села в такси, а в конце поездки вышла из машины вместе с мужчиной, который заплатил за проезд. Затем они вместе зашли в подъезд дома.

Выяснилось, что школьница познакомилась с «похитителем» год назад на мотослете, куда ездила с подругой. Мужчина живет один, ранее он был судим. Правоохранители считают, что девочка могла и до якобы похищения ездить к нему.

Медики обследовали несовершеннолетнюю. Они установили, что сексуальных отношений между ней и мужчиной не было. Полиция не исключает, что 15-летнюю школьницу могли использовать в качестве модели для интимных съемок с целью продажи фото.

Ранее грузчик изнасиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге. Инцидент произошел в поселке Парголово 11 января.