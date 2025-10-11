Юная москвичка по указанию мошенников вскрывала сейф болгаркой и устроила пожар

В Москве школьница пыталась взломать сейф родителей и устроила пожар в квартире

В Москве в квартире дома на улице Коненкова произошел пожар, причиной которого стало то, что 16-летняя девочка, следуя инструкциям телефонных мошенников, пыталась взломать сейф, принадлежащий ее родителям, с использованием угловой шлифовальной машинки, сообщает столичная прокуратура .

Предварительно известно, что случившемуся предшествовал звонок от неизвестного, который сообщил о прибытии посылки и запросил код подтверждения из SMS, девочка его предоставила.

Впоследствии злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, повторно связались с несовершеннолетней. Они угрожали уголовным преследованием ее родителям и заставили девочку установить приложение для видеосвязи на телефон, чтобы под их наблюдением найти деньги родных.

Во время видеозвонка мошенники полностью контролировали действия девочки. После того как дома были обнаружены 105 тыс. рублей и запертый сейф, преступники заставили несовершеннолетнюю купить в магазине болгарку. Вернувшись домой, она начала срезать петли сейфа, что и привело к пожару.

В итоге девочку госпитализировали в одну из городских больниц, где ей оказали всю необходимую помощь. Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о мошенничестве.

