Йемен нанес ракетный удар по столице Израиля Тель-Авиву

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При ракетном ударе по Тель-Авиву пострадали пять человек

При ракетном ударе Йемена по столице Израиля Тель-Авиву пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Shot .

Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которую выпустили йеменские хуситы по Тель-Авиву.

Снаряд упал в центре города на детской площадке. По предварительной информации, пострадало пять человек, сказано в сообщении.

Ранее хуситы атаковали два военных корабля флота США.