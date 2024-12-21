Йемен нанес ракетный удар по столице Израиля Тель-Авиву
При ракетном ударе по Тель-Авиву пострадали пять человек
При ракетном ударе Йемена по столице Израиля Тель-Авиву пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Shot.
Израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которую выпустили йеменские хуситы по Тель-Авиву.
Снаряд упал в центре города на детской площадке. По предварительной информации, пострадало пять человек, сказано в сообщении.
Ранее хуситы атаковали два военных корабля флота США.