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Хуситы нанесли удары по двум эсминцам ВМС США в Аденском заливе

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили по двум эсминцам ВМС США в Аденском заливе, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает ТАСС .

Сариа отметил, что атака была совершена в рамках «военной операции». По его словам, хуситы ударили по трем американским кораблям снабжения, покинувшим порт Джибути».

Кроме того, йеменские мятежники атаковали «два американских эсминца в Аденском заливе». Они сопровождали корабли снабжения.

Ранее хуситы ударили по двум эсминцам США в Красном море. Также был атакован американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море.