Хуситы ударили по двум американским эсминцам в Красном море

Представитель йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке на два американских эсминца в Красном море, сообщает ТАСС .

Также атака была совершена и по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Удары наносились с применением ракет и беспилотников.

По словам представителя йеменских мятежников-хуситов, сформированные повстанцами военно-воздушные силы провели две военные операции, в ходе которых атаковали американские корабли.

Как добавляет РИА Новости со ссылкой на данные хуситов, с авианосца готовилась атака на Йемен. На эсминцах, как отметил Сариа, также готовились к проведению «враждебных операций» против его страны.

Ранее авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. Населенный пункт находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».