«Я вот все свое мужское ставлю»: кавказец пугает девушку и настаивает на интиме

Жительница Волгограда сообщила об угрозах, поступающих от мужчины из Дагестана. Она опубликовала в соцсети часть записи разговора, где собеседник с характерным акцентом в грубой форме настаивал на интимной близости, сообщает V1.RU .

Студентка одного из волгоградских колледжей рассказала, что сначала решила обнародовать ситуацию, но теперь испытывает страх из-за возможной мести со стороны бывшего знакомого.

Из слов мужчины, предположительно находившегося в компании друзей, следует, что он готов использовать все свое «мужское достоинство» как ставку, чтобы принудить девушку к сексуальным отношениям вопреки ее несогласию.

«Рядом со мной три пацана. Вот я свое все мужское ставлю, что ты подо мной еще окажешься», — сказал собеседник девушки.

Журналисты выяснили, что мужчина на записи является уроженцем Северного Кавказа. После того как девушка отказалась от дальнейшего общения с ним, он перешел к откровенным угрозам.

Размещенное видео вызвало волну возмущения среди пользователей. Большинство осудили мужчину за поведение и угрозы в адрес девушки. По словам самой пострадавшей, это не первый случай неподобающего поведения со стороны собеседника.

