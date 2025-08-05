«Я психую»: житель Хакасии угрожал взорвать полицейских из-за перебоев с интернетом

В Хакасии неадекват позвонил в дежурную часть полиции и пообещал взорвать ее. Мужчина потребовал, чтобы силовики вернули ему работающий интернет, сообщает «Осторожно, новости» .

Странный звонок поступил в дежурную часть несколько дней назад. Звонивший мужчина заявил, что он «идет в сторону здания с бомбой в руках». Неадекват также сообщил, что ему 21 год.

Полицейским удалось вычислить нарушителя — им оказался ранее судимый 46-летний мужчина. Выяснилось, что перед звонком в полицию и угрозами взорвать здание подозреваемый выпил алкоголь.

Силовики нагрянули к хулигану домой. Тот при задержании пояснил, что хотел, чтобы полицейские вернули ему работающий интернет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему могут назначить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до 8 лет.

На прошлой неделе в Хакасии вводились ограничения мобильного интернета и связи. Местные власти объяснили их необходимостью усиления мер безопасности.