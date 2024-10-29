«Я призываю настоящих мужчин»: Кадыров обратился к чеченцам после атаки БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин-земляков отправиться добровольцами на спецоперацию после удара беспилотника по Российскому университету спецназа (РУС) в Гудермесе. По его словам, нужно продемонстрировать, что «с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить».

Журналисты спросили у Кадырова его мнение о том, почему именно РУС стал целью удара беспилотника. Глава региона заявил, что выходцы из Российского университета спецназа показывали успехи на фронте — «забрали Мариуполь, Лисичанск, Попасную», а также остановили наступление ВСУ в Курской области.

«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. <…> Чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую с добровольцами, а не один раз в неделю», — цитирует ТАСС слова руководителя Чечни.

После атаки БПЛА Кадыров также поручил чеченским командирам не брать в плен украинских военных на СВО.