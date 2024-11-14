«Я дома, играю в Skyrim»: главный скуф РФ ответил на тревожные новости о себе

Житель Твери Алексей Скуфьин, по фамилии которого создали целую субкультуру «скуфов», заявил, что жив, здоров и никуда не пропадал. Ранее в прессе появилась информация, что он исчез две недели назад и не выходил на связь, сообщает Baza .

По словам Скуфьина, его никто не терял, а сам он продолжает находиться дома. Мужчина признался, что сейчас играет в компьютерную игру The Elder Scrolls V: Skyrim.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Да, я сижу дома за компьютером, рядом кошка мурлыкает», — заявил Скуфьин.

Ранее появлялась информация, что «главный скуф России» исчез и две недели не выходит на связь с родными. Утверждалось, что в последнее время Алексей также жаловался на здоровье, не имел работы и жил на микрозаймы.