Главный скуф России пропал в Твери

В России пропал бывший модератор «Двача» Алексей Скуфьин, в честь которого мужчинам придумали прозвище «скуф». Россиянин не выходит на связь с близкими уже две недели, ранее он жаловался на плохое здоровье, сообщает Mash .

«Главного скуфа России» безуспешно ищут по всей Твери. О судьбе пропавшего тревожатся его сын, жена и мать.

В последнее время Скуфьин жил на микрокредиты и был безработным. Недавно он хотел запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и другие, чтобы получать деньги за их использование другими людьми.

Термин «скуф» применяется к мужчинам старше 35 лет, которые выглядят неопрятно, мало зарабатывают, а свободное время тратят на компьютерные игры, просмотр телевизора и распитие пива. Подробнее о том, кто такие скуфы, а также альтушки, милфы, масики и другие, читайте в статье РИАМО.