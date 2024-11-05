Кто такие скуфы, альтушки, милфы и куколды

Если вы порой не понимаете, о чем написано в тексте на русском языке, то не пугайтесь, с вами все в порядке – вы не одиноки. Просто в русском языке появляются новые слова, и за этим порой трудно угнаться.

Альтушка

Мемное понятие в русскоязычном сегменте интернета. Это сленговое слово, которым называют представительниц современной молодежной альт-субкультуры, возникшей в 2020–2021 годах. Субкультура распространилась в TikTok и фандомах. Альтушка – молодая девушка, придерживающаяся альтернативной эстетики и субкультуры, выделяющаяся своим внешним видом – пестрой или, наоборот, темной одеждой, прической, ярко окрашенными волосами, макияжем и пирсингом. Характерной чертой альтушек является выражение психологических страданий, заявления о бесполезности существования и отсутствии смысла жизни.

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Бимбо

Слово bimbo пришло в английский из итальянского и обозначает яркую, красивую и привлекательную, но недалекую девушку. Причем под красотой чаще всего имеются в виду не природные данные, а чрезмерное украшательство: наращенные волосы, яркий макияж, хирургические вмешательства, каблуки, откровенная одежда.

Дед инсайд

Под Дед инсайд обычно понимают людей, которые грустят на пустом месте. Это пессимисты, которые считают себя «мертвым внутри» (буквальный перевод). Для представителей субкультуры характерны грусть, депрессия, глубокие переживания, недовольство. Возможен комплекс Герострата — ощущение собственной неполноценности, привлечение к себе внимания с помощью агрессии.

Фраза «Дед инсайд» все чаще стала употребляться иронично. Так называют тех, кто оторван от повседневной жизни, не обращает внимания на окружающих и ведет себя странно.

Краш

Краш – это человек, который стал объектом пылкой, безответной влюбленности. Термин пришел из английского сленга, где слово crush означает сильное увлечение или влюбленность, обычно невзаимную.

Часто комментарии «краш» или «крашиха» оставляют под постами в соцсетях без намека на романтические чувства, а просто в знак поддержки или одобрения: например, чтобы похвалить внешний вид или совершенный человеком поступок.

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Кун

Вообще «кун» – это именной суффикс в японском языке, который добавляется к имени, фамилии, прозвищу (проще говоря – к имени собственному) для обращения к собеседнику. Если суффикс «сан» выражает формальное обращение к человеку, близкое к обращению по «имени-отчеству» в русском языке, то «кун» – это более «теплый» вариант (например, начальник может обратиться к своему подчиненному, используя суффикс «кун», если он не хочет заострять внимание на формальности их отношений). Вне деловой среды используется людьми равными социального статуса (коллегами, одноклассниками, друзьями).

В Рунете же слово «кун» используется как синоним слова парень, мальчик. Например: «Мне понравился один кун в школе».

Масик

В глазах женщины это восхитительный партнер — причем в современном смысле, то есть без патриархальных замашек, заботливый, уважительный и проработавший все свои травмы с психологом (или просто серьезно не травмированный).

К этому слову есть феминитив «масечка», но он дополнительными смыслами не отягощен и используется скорее просто как милое обращение. Это что-то вроде «малыш» или «зайка».

Милфа

Милфа – так говорят про замужнюю (необязательно, впрочем) женщину в возрасте за 30 лет. Она имеет багаж жизненного опыта, следит за собой и потому хорошо выглядит.

Как правило, милфы имеют детей, но, даже будучи обремененными обязательствами и домашними хлопотами, они находят время на спорт, косметологические процедуры, следят за трендовыми веяниями в одежде. Поэтому вызывают особый интерес у мужского пола.

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Нормис

Нормисы – термин, который употребляется для обозначения людей, обладающих стандартными (признанными обществом) мышлением и поведением. Проще говоря, это те, кто подчиняется правилам и обычаям, существующим в данной социальной группе. Те, кто всегда следует нормам.

Они сосредоточены на общих интересах и темах, которые приняты в их социальной группе. Нормисы общаются, ищут поддержку и одобрение, стремясь быть принятыми в коллективе. Вместе с тем такие люди обычно избегают конфликтов и споров, стараясь сохранить гармоничные взаимоотношения.

Пикми

Девушка, которая из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление на парней и заставить их думать, что она «не такая, как другие девушки». Это может проявляться, например, в «нетипичных» для девушек хобби, допустим, в любви к компьютерным играм. Проблема пикми-девушек прежде всего во внутренней мизогинии. Они пытаются повысить свою востребованность за счет отрицания всего того, что стереотипно приписывается женщинам.

Скуф

Термин «скуф» означает мужчин в возрасте за 35 лет, которые выглядят не очень опрятно, работают на низкооплачиваемой и бесперспективной работе, а свободное время проводят, попивая пиво, смотря телевизор или играя в компьютерные игры. Как правило, под скуфами имеются в виду люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.

Такие люди консервативны, нетактичны, считают, что всегда и везде могут высказывать свое мнение по любому вопросу. Особенно смело они себя чувствуют, когда предъявляют претензии к облику и поведению женщин. В таких случаях человек с весом 150 килограммов может писать 40-килограммовой девушке, что она жирновата, и считать, что у него есть на это право.

Иногда слово «скуф» употребляют без негативного подтекста. Например, «Вот это я скуфился» может означать, что человек немного «забил» на себя: допустим, набрал вес, и надо бы ему скинуть пару килограммов.

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Тюбик

Тюбиком называют молодых людей мужского пола от 18 до 27 лет хлипкого телосложения, не желающих брать ответственность, часто впадающих в истерику, с подавленным настроением и думающих только о своих чувствах. Этот тип противопоставляется «масику». С тюбиком лучше не вступать в романтические отношения.

С тюбиком таких молодых людей сравнивают из-за нежелания заниматься спортом и излишней худобы. То есть слово несет явную негативную окраску. В разговорной речи «тюбика» по-другому можно назвать хлюпиком, слюнтяем, слабаком. Его используют, чтобы задеть оппонента.

Тян

В русский сленг слово тян (или «тянка») попало благодаря фанатам аниме – японской национальной мультипликации. Само по себе оно является суффиксом японского языка и обозначает, что человек обращается именно к девушке.

В Рунете тянки – это молодые девушки, привлекательные, сексуальные и, как правило, с безупречной фарфоровой кожей, с точеной фигурой (при этом, если проводить параллель с тем же аниме, там тян могут есть все что угодно, оставаясь стройными), красивые всегда и везде – даже спросонья, без макияжа и т.д.

Чечик

Чечик – самый простой типаж. Это нейтральный парень, который не играет никакой роли в жизни девушки, и она не испытывает к нему особых чувств и положительных эмоций. Прозвище является сокращением от слова «человечек» и означает «какой-то парень». В этом же значении употребляется словосочетание «рандомный чел». То есть это некая персона, но не ясно, тюбик он, масик или еще кто. Явных недостатков у этого типа парней, как выясняется, нет.

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Штрих

Самое новое понятие в классификации мужчин. Штрихами в соцсетях начали называть молодых людей, которые применяют не только эмоциональное насилие, как тюбики, но и физическое.

Кроме того, штрихи зачастую связаны с миром криминала, а потому иметь дело с таким человеком очень опасно. А еще они спонтанно появляются и так же неожиданно исчезают – долгосрочных отношений с ними не построишь.

Шугар дэдди

Это состоятельный мужчина в возрасте, достаточно привлекателен и приятен в общении, который предоставляет содержание своей протеже взамен на сексуальные утехи. Раньше таких мужчин называли «папиками».

И к этому явлению есть феминитив – шугар мамми. Такую женщину обычно ищут молодые, очень ухоженные мужчины.

Куколд

Термин «куколд» происходит от староанглийского слова «cucuolda», которое использовалось для обозначения мужа, чья жена изменяет ему, и он об этом знает, но по какой-либо причине терпит это.

В современном языке термин «куколд» приобрел более широкий и часто уничижительный оттенок, используясь для обозначения людей (не обязательно мужчин), которые терпят унижения и плохое отношение к себе. Это могут быть как личные, так и профессиональные отношения, где человек не имеет или не проявляет достаточной уверенности и силы, чтобы противостоять несправедливому обращению или унижениям.