Извращенец предложил 6-летней девочке потрогать его пенис в московском подъезде
РЕН-ТВ: в Москве мужчина предложил 6-летней потрогать его в подъезде за деньги
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В столице разыскивают мужчину, который пытался развратить 6-летнюю девочку в подъезде жилого дома, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов в Москве.
Потрогать половые органы — с таким непристойным предложением к малолетней девочке обратился извращенец.
Мужчина начал приставать к шестилетнему ребенку, пообещав заплатить ей деньги в качестве награды. Полицейские ищут неадекватного мужчину.