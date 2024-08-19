Извращенец предложил 6-летней девочке потрогать его пенис в московском подъезде

сегодня в 14:31

РЕН-ТВ: в Москве мужчина предложил 6-летней потрогать его в подъезде за деньги

В столице разыскивают мужчину, который пытался развратить 6-летнюю девочку в подъезде жилого дома, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов в Москве.

Потрогать половые органы — с таким непристойным предложением к малолетней девочке обратился извращенец.

Мужчина начал приставать к шестилетнему ребенку, пообещав заплатить ей деньги в качестве награды. Полицейские ищут неадекватного мужчину.