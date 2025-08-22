Извращенец по-наглому заглянул под юбку девушке в «Москва-Сити»

сегодня в 13:03

Мужчина залез под юбку девушки в аптеке в «Москва-Сити»

Столичные полицейские ищут извращенца, который по-наглому залез под юбку девушки, чтобы посмотреть на ее нижнее белье, сообщает «ЧП. Россия 24» .

Инцидент произошел в аптеке элитного комплекса «Москва-Сити». Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, девушка подошла к кассе, сзади нее пристроился мужчина.

Как только девушка и фармацевт отвлеклись, мужчина практически сел на пол, изогнулся и заглянул москвичке под юбку, чтобы рассмотреть ее нижнее белье.

Как только девушку почувствовала что-то неладное, она обернулась. В этот момент извращенец быстро встал с пола и скрылся.

Ранее в Ангарске Иркутской области извращенец залез под халат к девушке-фармацевту, чтобы сфотографировать ее. Полицейские разыскивают мужчину.