Известный футболист обвинил московскую ветклинику в гибели кота за 1 млн руб

Футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас и его девушка Виктория утверждают, что частная ветклиника Москвы виновна в смерти их кота редкой породы. Звездная пара считает, что ветеринары вкололи питомцу препараты, от которых тот скончался, сообщает Mash .

По словам девушки спортсмена, примерно две недели назад их кот Алекс стал хромать на одну лапу. Пара обратилась к ветврачам столичной клиники, однако после их посещения у животного заболела другая лапа. Оказалось, что кость питомца была сломана.

Далее Алекса отвезли на повторное обследование и вкололи ему ряд препаратов, но вскоре кот умер.

Виктория считает, что в смерти кота виноваты ветеринары из частной клиники, которые лечили питомца неподходящими лекарствами. В платной больнице такие подозрения отрицают, утверждая, что питомец умер из-за того, что «проглотил инородные предметы», а его лапы могли сломаться из-за дефицита кальция.

Стоимость кота, который жил у Карпукаса и его возлюбленной, оценивается в 450 000 — 1 700 000 рублей.