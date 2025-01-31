Известный футболист обвинил московскую ветклинику в гибели кота за 1 млн руб
Футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас и его девушка Виктория утверждают, что частная ветклиника Москвы виновна в смерти их кота редкой породы. Звездная пара считает, что ветеринары вкололи питомцу препараты, от которых тот скончался, сообщает Mash.
По словам девушки спортсмена, примерно две недели назад их кот Алекс стал хромать на одну лапу. Пара обратилась к ветврачам столичной клиники, однако после их посещения у животного заболела другая лапа. Оказалось, что кость питомца была сломана.
Далее Алекса отвезли на повторное обследование и вкололи ему ряд препаратов, но вскоре кот умер.
Виктория считает, что в смерти кота виноваты ветеринары из частной клиники, которые лечили питомца неподходящими лекарствами. В платной больнице такие подозрения отрицают, утверждая, что питомец умер из-за того, что «проглотил инородные предметы», а его лапы могли сломаться из-за дефицита кальция.
Стоимость кота, который жил у Карпукаса и его возлюбленной, оценивается в 450 000 — 1 700 000 рублей.