Известный блогер рухнула с горы под Гаграми в попытке сделать яркое фото

Блогер из Сочи погибла при падении со скалы в Абхазии

Блогер и косметолог из Сочи Инесса П. погибла в Абхазии, разбившись при падении со скалы. Девушка хотела сделать красивое фото, однако оступилась и упала с большой высоты, сообщает aif.ru .

Инесса увлекалась фотографией и любила делать снимки с экстремальных ракурсов. В апреле блогер отправилась в Абхазию, чтобы сфотографироваться в живописном месте — на горе Мамдзышха под Гаграми.

Стоя на узком уступе, девушка искала удачный ракурс для фото, однако оступилась. После падения в пропасть блогер была еще жива — подоспевшие врачи попытались реанимировать ее, однако все их старания были тщетны.

«Невероятно красивая, яркая, нежная! Как не хватает твоего смеха, восхитительной улыбки, позитива, неописуемой жажды жизни, красоты, детского любопытства, заботы, тепла и света», — высказалась о погибшей ее сестра.

Родные и друзья россиянки до сих пор не могут поверить, что их близкий человек скоропостижно и трагически погиб.