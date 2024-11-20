Известного дагестанца назвали автором слухов о попытке убийства Кадырова

Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов записали видеообращение, в котором назвали имя организатора слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам мужчин, распространение такой информации за деньги заказал их земляк, экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*, сообщает РИА Новости .

На видео Мамадибиров и Гошдадов утверждают, что бывший парламентарий обещал им по 2,5 миллиона долларов каждому, если они распространят слухи о попытке убийства Рамзана Кадырова, а также займутся очернением репутации сенатора Совета Федерации Сулеймана Керимова. По словам мужчины, они выполнили свою часть сделки, но оговоренного вознаграждения так и не получили.

«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана, оговаривать Сулеймана», — сказали Мамадибиров и Гошдадов.

Авторы видео также выразили претензию, что из-за Гаджиева* они рисковали жизнью. Вместе с тем Мамадибиров и Гошдадов потребовали от экс-законодателя, покинувшего Россию, признаться Кадырову в том, что на него не готовилось покушения.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Минюста России.