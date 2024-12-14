Израильские ВВС атаковали штаб ХАМАС в здании школы в Газе

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ЦАХАЛ ударила по школе, где был командный пункт ХАМАС

Израильские ВВС ударили по школе в секторе Газа, где был командный пункт ХАМАС, сообщает RT .

Как указано в Telegram-канале Армии обороны Израиля, командный пункт использовался ХАМАС для подготовки терактов против ЦАХАЛ.

Перед ударом было оповещено гражданское население, отмечается в сообщении военного ведомства.

Ранее в Турции заявили о планах сбивать израильские военные самолеты в Сирии при их поддержке курдских формирований в Сирии.