Израильские истребители атаковали порт Рас-Иса на западе Йемена

По словам источника, были слышны звуки мощных взрывов.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с заявлением на арабском языке с призывом к эвакуации людей из 3-х портов в Йемене, которые находятся под контролем движения «Ансар Алла» (хуситы). Речь шла о портах Ходейда, ас-Салиф и Рас-Иса.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.