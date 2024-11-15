Израильские и французские болельщики подрались на глазах у Макрона

На парижском стадионе израильские и французские болельщики устроили драку

На парижском стадионе «Стад де Франс около 50 израильских и французских болельщиков устроили массовую драку на глазах президента республики Эммануэля Макрона, сообщает RT .

Драка между болельщиками из Израиля и Франции произошла во время матча сборных двух стран.

На матче присутствовали действующий и бывший президенты Франции Эммануэль Макрон и Николя Саркози.

По данным RT в четверг в Париже прошли пропалестинские протесты, многие болельщики бойкотировали матч.

Ранее в Амстердаме после матча «Аякса» против израильского «Маккаби» пропалестинские активисты напали на фанатов из Израиля.