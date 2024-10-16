Израиль вновь бомбит Ливан

Израильские истребители наносят удары по южным окраинам, а также пригородам Бейрута в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В местах, по которым наносятся удары, расположены объекты военной инфраструктуры организации «Хезболлах». Также там живут сторонники движения.

Не менее двух взрывов услышали в районе Харет-Хорейк. До этого руководство армии Израиля потребовало от людей, проживающих на юге Бейрута, уйти из ряда строений. По ним пообещали нанести удары с воздуха.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильские солдаты уничтожили уже двоих преемников убитого главы «Хезболлы» Хасана Насруллы. Последнего лидера организации ликвидировали 8 октября.