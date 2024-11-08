Израиль уничтожил знаменитый отель «Пальмира» в Ливане, где останавливался Бунин

Авиация Израиля ударила по отелю «Пальмира» в Ливане, который входит в список основных исторических объектов страны, сообщает РИА Новости .

В результате бомбардировок гостиница, которая находится в городе Баальбек, была уничтожена.

В свое время в отеле останавливались Иван Бунин и Шарль Де Голль. Также ее гостями в разные годы были Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.

«Пальмира» была построена еще в 1874 году. Рядом с атакованной гостиницей расположена улица Маншия, названная в честь одноименного исторического здания, построенного в 1927 году. Она также практически уничтожена в результате авиаударов со стороны Израиля.

Глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар заявил, что уничтожение отеля — это большая потеря для Ливана. Профсоюз призвал правительство приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы прекратить бомбардировки Ливана.

Ранее президент России Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из зоны конфликта в Ливане. В Москву привезли 100 человек.