Израиль уничтожил знаменитый отель «Пальмира» в Ливане, где останавливался Бунин
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Авиация Израиля ударила по отелю «Пальмира» в Ливане, который входит в список основных исторических объектов страны, сообщает РИА Новости.
В результате бомбардировок гостиница, которая находится в городе Баальбек, была уничтожена.
В свое время в отеле останавливались Иван Бунин и Шарль Де Голль. Также ее гостями в разные годы были Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.
«Пальмира» была построена еще в 1874 году. Рядом с атакованной гостиницей расположена улица Маншия, названная в честь одноименного исторического здания, построенного в 1927 году. Она также практически уничтожена в результате авиаударов со стороны Израиля.
Глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар заявил, что уничтожение отеля — это большая потеря для Ливана. Профсоюз призвал правительство приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы прекратить бомбардировки Ливана.
Ранее президент России Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из зоны конфликта в Ливане. В Москву привезли 100 человек.