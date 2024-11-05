Борт МЧС РФ вернул из Ливана в Москву 100 россиян, из них 56 детей
В Домодедове приземлился рейс МЧС из Ливана со 100 россиянами на борту
Фото - © Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из зоны конфликта в Ливане. МЧС РФ отправили свой борт в зону конфликта, который привез в Москву 100 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Борт МЧС РФ вылетел в Москву из Бейрута и уже совершил успешную посадку в столичном аэропорту Домодедово. На борту самолета, кроме экипажа, находились 100 россиян, пожелавших вернуться из зоны конфликта в родную страну.
Среди эвакуированных россиян 56 человек — это дети разных возрастов.
Эвакуация россиян из Ливана проводилась по указу Путина и получению главы МЧС России Александра Куренкова.