Борт МЧС РФ вернул из Ливана в Москву 100 россиян, из них 56 детей

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В Домодедове приземлился рейс МЧС из Ливана со 100 россиянами на борту

Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из зоны конфликта в Ливане. МЧС РФ отправили свой борт в зону конфликта, который привез в Москву 100 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства .

Борт МЧС РФ вылетел в Москву из Бейрута и уже совершил успешную посадку в столичном аэропорту Домодедово. На борту самолета, кроме экипажа, находились 100 россиян, пожелавших вернуться из зоны конфликта в родную страну.

Среди эвакуированных россиян 56 человек — это дети разных возрастов.

Эвакуация россиян из Ливана проводилась по указу Путина и получению главы МЧС России Александра Куренкова.