Израиль уничтожил НИИ в Дамаске, убиты известные ученые
РВ: армия Израиля нанесла авиаудар по НИИ в Дамаске, уничтожены ученые
Израильская армия разбомбила Научно-исследовательский институт в Дамаске. От здания остались лишь обломки, сообщают «Военкоры Русской Весны».
ЦАХАЛ нанес авиационный удар по Научно-исследовательскому институту в Дамаске. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, здание не уцелело.
Помимо этого, в квартире нашли труп известного ученого-химика Сирии, доктора наук Хамди Исмаила. Также в Дамаске обнаружили тело шейха Тауфика Аль-Бути. Он был ученым-богословом.
Ранее сирийская вооруженная оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором.