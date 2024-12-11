Израиль уничтожил НИИ в Дамаске, убиты известные ученые

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РВ: армия Израиля нанесла авиаудар по НИИ в Дамаске, уничтожены ученые

Израильская армия разбомбила Научно-исследовательский институт в Дамаске. От здания остались лишь обломки, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

ЦАХАЛ нанес авиационный удар по Научно-исследовательскому институту в Дамаске. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, здание не уцелело.

Помимо этого, в квартире нашли труп известного ученого-химика Сирии, доктора наук Хамди Исмаила. Также в Дамаске обнаружили тело шейха Тауфика Аль-Бути. Он был ученым-богословом.

Ранее сирийская вооруженная оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором.