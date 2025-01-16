Израиль ударил по месту, где ХАМАС содержал одну из заложниц
Фото - © Amit Agronov / Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Военные Израиля нанесли удар по месту содержания одной из заложниц, которую должны были обменять в ходе первого этапа договоренности о прекращении огня в Газе, об этом заявил представитель ХАМАС, участник группировки «Бригады аль-Кассама» Абу Убайда, пишет ТАСС.
«После объявления о достижении соглашения армия противника нанесла удар по месту содержания одной из заложниц, которая включена в список на обмен на первом этапе», — сообщил Убайда.
Пострадала заложница или нет, не сообщается. По словам Убайды, любые обстрелы со стороны Израиля в настоящее время могут превратить освобождение заложников в трагедию.
Ранее Израиль заявил, что это ХАМАС отказывается от договоренностей по прекращению огня в секторе Газа.