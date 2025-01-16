Израиль ударил по месту, где ХАМАС содержал одну из заложниц

ХАМАС заявил об ударе Израиля по месту содержания одной из заложниц

Военные Израиля нанесли удар по месту содержания одной из заложниц, которую должны были обменять в ходе первого этапа договоренности о прекращении огня в Газе, об этом заявил представитель ХАМАС, участник группировки «Бригады аль-Кассама» Абу Убайда, пишет ТАСС .

«После объявления о достижении соглашения армия противника нанесла удар по месту содержания одной из заложниц, которая включена в список на обмен на первом этапе», — сообщил Убайда.

Пострадала заложница или нет, не сообщается. По словам Убайды, любые обстрелы со стороны Израиля в настоящее время могут превратить освобождение заложников в трагедию.

Ранее Израиль заявил, что это ХАМАС отказывается от договоренностей по прекращению огня в секторе Газа.