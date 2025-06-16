Израиль прямо сейчас атакует Иран: в Сети появилось видео
ВВС Израиля атакует военную инфраструктуру на западе Ирана
Очевидцы сообщают, что Израиль начал новую атаку на Иран. На данный момент ракетами класса «земля-земля» обстреливают военную инфраструктуру, пишет SHOT.
На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе. Предварительно известно, что работают средства ПВО.
По одной из версий, Израиль начал атаковать военные установки, которые уже были готовы к запуску ракет по его территории.
Иранские СМИ сообщают, что ПВО уничтожили три беспилотника, которые пытались атаковать иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс. Официальной информации о том, что именно за обстрел происходит, пока не поступало.
Ранее на севере Израиля прозвучала воздушная тревога. Иран выпустил ракеты, которые должны ударить по северу страны-противника.