Израиль перехватил большинство выпущенных Ираном ракет

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ЦАХАЛ перехватила большинство ракет, которые были выпущены Ираном при недавнем обстреле Израиля, сообщает РИА Новости .

Ранее Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Они ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.

В армии Израиля также отметили, что сообщений о падении снарядов к ним не поступало.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».