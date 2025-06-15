Израиль перехватил большинство выпущенных Ираном ракет
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ЦАХАЛ перехватила большинство ракет, которые были выпущены Ираном при недавнем обстреле Израиля, сообщает РИА Новости.
Ранее Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Они ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.
В армии Израиля также отметили, что сообщений о падении снарядов к ним не поступало.
В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».