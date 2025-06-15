сегодня в 16:37

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Несколько часов назад еврейское государство нанесло удар по Тегерану, сообщает иранское государственное телевидение.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, иранские ракеты ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана.