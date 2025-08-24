сегодня в 17:45

Израиль новым ударом по центру Саны нарушил электроснабжение в городе

В ходе военной операции Израиля в столице Йемена серьезные повреждения получил президентский дворец, а также нарушилась работа электроснабжения города. Атака была сосредоточена в центральной части Саны, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Yediotnews.

На опубликованных кадрах видно, что после израильского удара в городе в небо поднялся огромный огненный столб, который затем сменил черный густой дым.

В воздушной операции участвовало 12 воздушных судов, осуществивших 35 пусков.

Позднее представители ЦАХАЛ пояснили, что целью удара стал военный комплекс, включающий президентский дворец, электростанции и хранилище топлива, которое, по их данным, использовалось йеменскими военными формированиями.